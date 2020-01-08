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كتب امير فتحي في الأربعاء 8 يناير 2020 12:54 صباحاً - عبرت السيدة زينة عاشور عن سعادتها بتواجدها في القاهرة وفرحتها بموهبة ابنتها الفنية المميزة من خلال نشرها لمقاطع فيديو عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام.
وبدت في غاية الانسجام والسعادة من غناء ابنتها جنى التي لفتت الانظار بحرفيتها الكبيرة في الغناء وصوتها الجميل وقدراتها القوية، وبدت في المقاطع بغاية الحماس واظهرت حبها الكبير للفن.
وظهرت زوجة النجم المصري عمرو دياب بعدها في المقاطع ترقص وتمرح وتلهو مع ابنتها وخلفهما صورة كبيرة للهضبة، ما يؤكد وجودهما في الفيلا الخاص به في مصر، لينتفي بذلك وجود اي مشاكل بينهم.
من جهتها، نشرت جنى التي بدت وكأنها لا تجيد اللغة العربية صورة جديدة لها من الجونة، وبدت في غاية السعادة باستجمامها بالطقس الجميل في بلدها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا زينة عاشور في منزل عمرو دياب بمصر.. ترقص وتلهو مع ابنتهما جنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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