كريس هيمسورث يتبرع بمليون دولار لإنقاذ الغابات

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع جاست جيرد، أن النجم والممثل الأسترالي الوسيم كريس هيمسورث، قد تبرع بمبلغ مليون دولار من أجل إطفاء حرائق الغابات في استراليا.

ويعد كريس من ضمن نجوم العالم الذين يساعدون بشكل مكثف للتصدي لحرائق الغابات في أستراليا وهي أسوأ كارثة لتغير المناخ في التاريخ عبر القارة.

وكان النجم العالمي قد أعلن مع عائلته أنهم سوف يتبرعون بمبلغ مليون دولار لدعم المعركة ضد حرائق الغابات في بلده أستراليا وهو ما كشفه الممثل البالغ من العمر 36 عام عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام.

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و طالب كريس هيمسورث مرتادي صفحته علي تقديم دعمهم لأستراليا أيضا، حيث قال في مقطع فيديو قصير ” مرحبا بالجميع ، أريد أن أساند الحرب ضد حرائق الغابات هنا في أستراليا ، أنا وعائلتي نساهم بمليون دولار ، أي مبلغ مهم لذلك كل ما يمكنك جمعه هو موضع تقدير كبير ” .

واستكمالا للدعم وضع ليام هيمسورث علي صفحته بـ ” إنستجرام” أضاف روابط لدعم رجال الإطفاء والمنظمات والجمعيات الخيرية الذين يعملون جاهدين لتقديم الدعم والإغاثة خلال هذا الوقت المدمر والصعب.

والجدير بالذكر أن النجم العالمي ليام هيمسورث بدأ حياته المهنية في 2006 وقدم عدد كبيرمن الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها : ” Knowing ” و ” The Last Song ” و ” The Hunger Games ” و ” Love and Honor ” و ” The Duel ” ، و غيرهم .