نبيلة عبيد توضح سبب زواجها وهي في أولى ثانوي.. وتفاصيل دور رابعة العدوية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، تفاصيل وأسرار عن حياتها الشخصية وسبب زواجها لأول مرة في سن صغير.

نبيلة عبيد، قالت خلال لقائها في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، إنها تزوجت من المخرج عاطف سالم وهى في الصف الأول الثانوي وعمرها كان 16 عامًا، وكان ذلك قبل فيلم “رابعة العدوية” وأن سبب موافقة أهلها على زواجها رغم صغر سنها أن بعض الأقارب يريدون لها النجاح فذهب إليهم عاطف سالم فقاموا بالتأثير على والديها قائلين لهما إنه سيحافظ عليها.

وأضافت، أنه بعدما لفتت الأنظار في فيلم “مفيش تفاهم”، استدعاها المنتج حلمي رفلة وقال لها سأختبرك، وكان الدور هو “رابعة العدوية”.

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وتابعت: “تم تحديد موعد الاختبار.. اشتغلت على الدور وذاكرته كويس.. وحينما قمت بالدور وجدت الدموع تنهال من عيناى دون أن أدرى، مؤكدة أن سبب اختيارها لدور رابعة العدوية تمثل في أنها وجه جديد، وكان لابد من وجه جديد يقوم بالدور لكي يكون الدور أكثر إقناعا.

واستطردت : “الراحلة آمال فهمي قالت لي إن كوكب الشرق أم كلثوم وصلها أن من ستؤدى دور رابعة العدوية فنانة جديدة اسمها نبيلة عبيد.. وعندما رأت كوكب الشرق صورتي وافقت علىّ”.

وعن سر ظهورها بالنظارة الطبية قالت، إنها قامت بارتداء النظارة الطبية مؤخرا منذ فترة قريبة بناءً على أمر من الطبيب لأنه أخبرها بأنه لابد من ارتدائها لكي تعتاد، مشيرة إلي أنها لا تقوم بارتداء الملابس أو الإكسسوار المنتشر “الموضة” بل أنها ترتدي ما تراه مناسبا لها ولابد أن يتسم في نفس الوقت بالبساطة وكذالك أيضا الأشياء التي تتناسب مع عمرها حاليًا.