جنات تكشف سبب حذف صوت محمد الشرنوبي من تتر مسلسل «بخط الإيد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المغربية جنات أنه بالفعل تم حذف صوت الفنان المصري محمد الشرنوبي، من تتر مسلسل “بخط الإيد”، والذي سجلته معه، قبل أن يتم استبداله بصوت الفنان وليد سعد.

جنات كشفت سبب حذف صوت الشرنوبي، وذلك في لقائها مع برنامج ET بالعربي، حيث أكدت أن حذف صوت الشرنوبي جاء بناءً على قرار إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية، بسبب الخلاف بينه وبين شركته المتعاقد معها من قبل.

الفنانة المغربية قالت إنه بالرغم من قيام الشرنوبي بتسجيل الأغنية بصوته، إلا أن القرار ألزمه بحذف صوته، حتى يتم حل جميع خلافاته مع المنتجة سارة الطباخ.

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ومسلسل “بخط الإيد” من بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ويسرا اللوزي التي تظهر كضيفة شرف.

وكانت المنتجة سارة الطباخ، خطيبة الفنان محمد الشرنوبي السابقة، قد أقامت مؤخرا بدعوى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تطالب فيها بتعويضها عن فسخه التعاقد من طرف واحد، وذلك يوم الخميس 12 ديسمبر.

محامي سارة الطباخ قدم الطلب خلال الجلسة التي عقدت الخميس، لنظر دعوى المحاسبة، التي تقدم بها محمد الشرنوبي عبر محاميه، كما تقدمت بدعوى فرعية للتعويض، بهدف تأجيل نظر القضية الرئيسية، والتي يطالب فيها محمد الشرنوبي بالمحاسبة، ومن المقرر نظر دعوى التعويض في جلسة 16 يناير 2020.