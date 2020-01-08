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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
بعد الضجة التي أحدثتها الفنانة الأردنية مي سليم بجلسة التصوير الرجالية التي شاركت فيها شقيقتيها ميس ودانا حمدان، فاجأت الأولى محبيها بجلسة تصوير استعراضية جديدة، انتقلت فيها للنقيض تماماً.
مي افاضت أنوثة في طلّة كاجول جسدت قوامها بشكل مثير في صور نشرتها من الجلسة التي اشرف عليها المصور محمد عبدالله، وذلك من أحد الأماكن المطلة على شاطئ نهر النيل بالقاهرة، حيث بدت الفنانة الشابة مرتدية شورت أسود ساخن، ونسقته مع «توب» ربطته بشكل أظهر جانب من بطنها، بينما اسدلت شعرها على نحو زادها جاذبية وأنوثة، وهي اللقطات التي اشعلت قلوب فانز مي وهزمت به صقيع الشتاء.
من ناحية أخرى، يُعرض لمي سليم حالياً مسلسلها الجديد «حواديت الشانزليزية» الذي تشارك في بطولته أمام إياد نصار، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم والعمل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، وتجسد فيه مي دور فتاة شعبية تُدعى «فتنة».
في الوقت الذي تعاقدت فيه مي على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان «dox» وينتمي المسلسل إلى دراما الأكشن، ومكون من 8 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية في شهر فبراير المقبل 2020.
وعلى الجانب الغنائي، كان كليب أغنية «أعلنت الحرب» آخر ما طرحته مي، والأغنية من كلمات سلمي رشيد وألحان هيثم نبيل، ومن توزيع أحمد عبدالسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر من لوك رجالي لطلّة تفيض أنوثة.. مي سليم تهزم صقيع الشتاء على شاطئ النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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