رامى مالك يروج لماركة أزياء عالمية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يروج النجم الأمريكي ذات الأصول المصرية رامى مالك، لموديل ماركة ملابس عالمية في جلسة تصوير جديدة، وذلك لخوض تجربة جديدة بعد نجاحه فى عالم السينما والدراما وحصده للكثير من الجوائز العالمية.

النجم الحائز على جائزة الأوسكار، ظهر في جلسة التصوير الجديدة التابعة لحملة دار الأزياء الفرنسية الجديدة Yves Saint Laurent، التى ارتدى فيها جواكت على الطراز العسكرى وبعض التيشيرتات المصنوعة من الحرير الخاصة بالحفلات الصاخبة.

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وحرص مالك على حضور حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020 التي أقيمت يوم الأثنين 6 يناير، وفاز فيها الممثل المصرى رامى يوسف بجائزة أفضل أداء لممثل بمسلسل تليفزيونى، بعد تألقه في مسلسل “ramy”، والتي توج بها مالك العام الماضي عن دوره في مسلسل mr robot.

ويجسد النجم العالمى رامى مالك دور الشرير فى الجزء الجديد من سلسلة أفلام الاكشن جيمس بوند الذي يأتي بعنوان No Time To Die، والمقرر طرحه يوم 8 أبريل المقبل في دور السينما العالمية.

والجدير بالكر أن رامي مالك يشارك أيضا فى بطولة فيلمه الجديد No Time to Die أنا دى أرماس، دانيال كريج، ليا سيدوكس، رالف فاينز، كريستوف والتز، نعومي هاريس، بيلي ماجنوسن، جيفري رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، رورى كينير، ديفيد دينسيك، احمد بكير، لورديس فابريس.