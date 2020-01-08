عطلة عائلية لفان ديزل وسط المحيط.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يستمتع النجم والممثل الأمريكي فان ديزل، بإجازة عائلية، خلال الأيام الحالية، حيث حرص على مشاركة متابعيه صورة من جولته العائلية وسط المحيط، مع ابنته سيميلسي ذات الـ 11 عاما، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام.

وجاءت الجولة العائلة التى حرص النجم العالمي البالغ من العمر 52 عاماً، على قضائها بعد الانتهاء رسمياً من تصوير الجزء التاسع من سلسلة الأكشن الشهيرة Fast & Furious 9، المقرر عرضه فى شاشات السينما العالمية فى مايو عام 2020.

ومن المقرر أن يشهد الشهر الجارى، طرح التريلر الرسمي الأول للعمل، وذلك قبل عرضه بدور العرض، بحسب ما نشر “ديزل” أوائل ديسمبر الماضي عبر حسابه، قائلاً: سيتم الاعلان عن اليوم المحدد فى الثامن عشر من هذا الشهر، الجميع متحمس للنجاح الباهر ورؤية الفيلم الجديد.

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والجدير بالذكر، أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى إلى فريق “Fast & Furious 9” الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal فى دور لم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثانى مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers.

كما يعود المغنى والممثل Don omar صاحب شخصية “سانتوس” داخل أحداث سلسلة Fast & Furious، إلى الجزء التاسع من العمل، وذلك بعد توقف مشاركته منذ الجزء الخامس الذى عرض عام 2011.

وحقق الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.