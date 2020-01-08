كيم كاردشيان تشعل إنستجرام بصورة مع زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، محبيها بصورة جديدة بصحبة زوجها مطرب الراب العالمي كانى ويست، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

النجمة العالمية البالغة من العمر 39 عاما، ظهرت في الصورة برفقة زوجها، وهما يرتديان نظارات شمسية كبيرة الحجم أخفت معظم ملامحهما، ونجحت في حصد أكثر من مليون ونصف المليون لايك خلال ساعات قليلة.

وحرصت كيم كاردشيان البالغة من العمر 39 عاماً، على مشاركة جمهورها مؤخراً بعدد من صورها من دولاب الذكريات، حيث نشرت أول أمس، صورة لها من فترة المراهقة، قبل خوضها تجارب عمليات التجميل، لتلقى إعجاب جمهورها بشكل كبير اللذين حرصوا على كتابة تعليقات وصلت لعشرات الآلاف وتخطى عدد الإعجابات لأكثر من 2.7 مليون.

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وكانت كيم كاردشيان،قد تعرضت مؤخرا، لاتهام من جانب أحد المغردين على “تويتر”، الذى زعم أنها أهدت ابنتها الكبرى نورث ويست، القميص الملطخ بالدماء الذى كان يرتديه الرئيس جون إف كينيدى عندما تم اغتياله، حيث اختلق شخص قصة مزيفة حول شراء “كيم” القميص

وكتب صاحب القصة الزائفة، تغريدة عبر “تويتر”، قال فيها: “ربما كان الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنها أعطت ابنتها القميص الذى كان يرتديه الرئيس جون كينيدى عندما أطلق عليه الرصاص وقتل”، متسائلاً: “ما الذى ستفعله نورث ويست مع قميص JFK الدموي؟ ولماذا لا يوجد فى المتحف؟”، واختتم تغريدته قائلاً: “ولكن بغض النظر عن الدافع وراء الهدايا، هناك شيء واحد مؤكد: كاردشيان ويست تبنى أرشيف جحيمى لابنتها من الأزياء”.

وسرعان ما نقلت مجلة للموضة التغريده ونشرتها فى تقرير لها، فأعادت كاردشيان نشر تغريده الموقع والتغريده الأصلية، وعلقت عليها قائلة: “WOW.. واضح أنها قصة وهمية، لم أحصل على قميص JFK .. إنها مزحة مريضة قام أحد الأشخاص بتغريدها كقصة مزيفة.