محمود العسيلي يحتفل بعقد قرانه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري محمود العسيلي بعقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بمدينة الإسكندرية ومن المفترض أن يكون حفل الزفاف ‏يوم الجمعة، 10 من شهر يناير.

عقد القران اقتصر حضوره على أهل العروس وعدد من أصدقاء العسيلي، وتداول الجمهور عدد من الصور من الحفل، واختارت العروس فستان قصير.

يشار إلى أن محمود العسيلي قد فاجأ الجمهور بخطبته من أمنية عبد المنعم في شهر يوليو الماضي أثناء تواجده بالساحل الشمالي، وذلك بعد انفصاله عن زوجته الثانية، حيث اعترف العسيلي أنه من الصعب ان توجد امرأة تتحمل مزاجه المتقلب.

يذكر أن محمود العسيلي طرح أخر أغنياته “أنا وانتي” في أغسطس الماضي، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي ‏وتوزيع علي فتح الله.‏

Advertisements

وكان الفنان المصري قد تزوج من قبل مرتين وانفصل عن كلتاهما، وقال المطرب المصري إنه لا يستطيع أن يعيش بدون حب، ويتمنى أن تكون زيجته الثالثة هي الأخيرة، وأن يكون قد تعلم من تجاربه السابقة وأخطائه.

يذكر أن محمود العسيلي تلقي هجوما شديدا من الجمهور بسبب الفيديو الذي انتشر منذ فترة قصيرة في إحدى حفلاته عندما طلب احد الجمهور أن يلتقط معه بعض الصور فرد محمود العسيلي : «حد جامد أنت معاك واسطة يعني».

العسيلي اعتذر للجمهور على هذا الخطأ، وقال إنه لم يكن يقصد أي إساءة، وأكد أن هناك بعض الأشخاص يتصيدون له الأخطاء ويريدون إحداث بلبلة حوله.

‏