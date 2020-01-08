النجم جون ابراهام يهاجم المتدينين

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

”لم يكن هناك دين اضطررت إلى اتباعه”، هكذا كان يقول النجم الهندي جوان ابراهام، ويرجع ذلك غلى أن والده منذ طفولته لم يجبره على اعتناق دين معين.

وقد نشأ نجم بوليود جون ابراهام في أسرة متعددة الأديان مع والديه، إبراهيم جون وفيروزة إيراني، يحملان معتقدات مسيحية كاثوليكية وزرادشتية.

وبحسب وسائل إعلام قيل للممثل: “إذا كنت تريد حقًا الصلاة أو الذهاب إلى أي معبد أو مسجد أو جورودوارا، فإن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك أن تكون بشكل إنساني لا يمتد بلة إلى أي دين”.

Advertisements

في إطلاق نسخة جديدة برايل من كتاب “كارما سوترا”، تذكر الممثل مرة أخرى نصيحة والده. يقول”لست مضطرًا للذهاب إلى مكان ديني لتكون شخصًا جيدًا. عليك أن تفعل شيئًا جيدًا لتكون شخصًا جيدًا. ربما أكون مخطئًا ولا أريد إثارة أي جدل ولكني أعتقد” معظم المتدينين هم أخطر الناس”.

وأوضح جون “من الأفضل أن تبتعد عن الدين. فقط استخدم الإرشادات الدينية في حياتك بشكل صحيح، من الجيد اتباع ممارسات معينة ولكن أهم ممارسة يمكنك اتباعها هي أن تكون جيدًا لجميع الكائنات الحية”.

وقد نظم هذا الحدث الرابطة الوطنية للمكفوفين، والتي تدعو إلى حماية حقوق المعاقين بصريا، ومن المعروف ارتباط جون بالجمعية منذ عقد من الزمن. وقال الممثل إن وضع ذوي القدرات المختلفة في الهند بالكاد يبدو أنه يتحسن بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى بنية تحتية مناسبة.

وأضاف “العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لديها نظام لا يشمل فقط الأشخاص ذوي القدرات المختلفة، نحن لا نهتم بهم إنه غريب ولا أعرف ما يدور في أذهاننا، فنحن البلد الذي نحتاج إلى أن نكون فيه أكثر لطفًا، نحن ديمقراطيين”.