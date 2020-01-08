المطرب المصري محمود العسيلي يعقد قرانه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل المطرب المصري محمود العسيلي، الثلاثاء، بعقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، في حفل عائلي بحضور الأهل والأصدقاء.
وشارك محمود العسيلي مؤخراً في كليب أغنية "سلامونيلا" مع تميم يونس، وطرح في أغسطس/آب الماضي كليب أغنية "أنتي وأنا"، من ألحانه وكلمات أمير طعيمة.
وتصدرت أغنية "سالمونيلا" للمغني المصري الشاب تميم يونس مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن تعامل شاب مع حالة الرفض التي قد يواجهها من قبل فتاة، والأسلوب الذي سيتصرف وفقه في حال رفضته بالفعل، وتسببت في إثارة حالة من الجدل.
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