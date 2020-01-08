شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتأثر إيرادات السينما ببرودة الطقس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر البلاد فى هذه الأيام بانخفاض شديد فى درجات الحرارة، تزامنا مع طرح عدد من الأفلام فى دور العرض السينمائية، وسط تخوف العديد من صناع السينما من تأثر شباك التذاكر ببرودة الطقس، بجانب انشغال الأسر المصرية بموسم امتحانات منتصف العام الدراسى.

ورغم برودة الطقس إلا أن النجم تامر حسنى سجل بفيلمه "الفلوس" إيرادات بلغت 18 مليونا و300 ألف جنيه منذ انطلاق عرضه فى السينمات، ومن المتوقع أن يتزايد الرقم خاصة مع اقتراب إجازة نصف السنة وانتهاء الامتحانات، كما وصلت إيراداته لـ 52 مليون جنيه في الوطن العربى، محققاً إجمالى ايرادات 70 مليونا و300 ألف جنيه فى مصر والوطن العربى .

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنها 105 داخل مصر، ليصبح تامر حسنى أعلى فنان مصرى يحقق أعلى إيرادات بالخليج والدول العربية، وتصدر أعلى الإيرادات فى الأردن متفوقا على أفلام "ذا روك" و"فروزين".

وتدور أحداث فيلم الفلوس حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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1 - فيلم "الفلوس"، حقق إيرادات بلغت مليونًا و22 ألف جنيه، بطولة تامر حسنى، عائشة بن أحمد، زينة، من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطى.

2- "يوم وليلة" حقق إيرادات وصلت إلى 85 ألف جنيه، بطولة الفنان خالد النبوى، حنان مطاوع، وآخرين.

3 - حقق فيلم "دفع رباعى"، إيرادات لم تتعد 12 ألف جنيه، ويشارك في بطولته الفنان أحمد بدير.

4 - حقق فيلم "استدعاء ولى عمرو"، إيرادات قليلة بلغت 689 جنيهًا، بطولة الفنان محمد عز والفنانة حورية فرغلى، وإيمان السيد، وآخرون، وهو من تأليف محمد سمير مبروك.

وبالنظر إلى الأرقام السابقة نجد أن إيرادات السينما المصرية فى موسم منتصف العام هزيلة، مقارنة بالمواسم الأخرى كالعيدين والصيف، ربما يرجع ذلك إلى ما أشرنا إليه من برودة الطقس وامتخانات منتصف العام، لكننا لا ننسى أن هذا الموسم السينمائى يعد الأقل فى تحقيق الإيرادات من سنوات وذلك لغياب نجوم الصف الأول بأفلامهم عن هذا الموسم.