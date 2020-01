شكرا لقرائتكم خبر عن فيها الخير.. هذا المبلغ تبرعت به بينك للتصدى لحرائق غابات أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرعت النجمة العالمية بينك تبرعا سخيا وذلك للتصدى لحرائق الغابات في أستراليا، حيث أشار موقع "نويز" إلى أن قيمة تبرع بينك وصلت إلى 500000 دولار أمريكى مساهمة منها ودعما لجهود مكافحة الحرائق الأسترالية، وهى أسوأ كارثة لتغير المناخ فى التاريخ عبر القارة.



وأكدت بينك في بيان: "أنا أشعر بالدمار وأنا أشاهد من بعيد ما يحدث في أستراليا الآن مع حرائق الغابات، قلبي مع جميع أصدقائنا وعائلاتنا المتضررين هناك من هذه الحرائق المدمرة، أتعهد بالتبرع بمبلغ 500000 دولار مباشرة لخدمات الإطفاء المحلية التي تقاتل حاليا بشدة على الخطوط الأمامية لإنقاذ الحياة داخل أستراليا".



من جهة أخرى أكدت بينك مؤخرا أنها سوف تتوقف عن تقديم أى عمل فنى وأخذ فترة راحة، وذلك لكى تتاح لها الفرصة للتركيز على عائلتها، وجاء هذا القرار بعد أن أطلقت بينك البالغة من العمر الـ40 عاما ألبومين على التوالى، واستكمال جولة غنائية عالمية، وهو الخبر الذى تداولته عدد كبير من المواقع الفنية، ومن أبرزها "chartsinfrance"، حيث اهتمت بينك بأن تخصص عام 2020 بالكامل لحياتها العائلية بين أطفالها وزوجها.

يذكر أن بينك، التى بدأت حياتها المهنية فى 1995، قدمت عددا كبيرا من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرزها: "so what" و"what about us" و"walk me home" و"beautiful trauma" وغيرها.