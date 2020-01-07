تراند اليوم : شاهد.. سوريون يهاجمون نانسي عجرم : أنت قاتلة وزوجك قاتل

هاجم سوريون الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، بعد واقعة القتل التي شغلت الرأي العام العربي الفترة الأخيرة، والتي انتهت بإطلاق زوجة الفنانة 16 رصاصة في جسد سوري الجنسية.

وتعددت الروايات حول الواقعة، ففي الوقت الذي تضامنت فيه فنانون وفنانات مع نانسي عجرم وزوجها ورحبوا بإطلاق سراح الأخير بداعي أنه كان يدافع عن نفسه في مواجهة لص، اتهم رواد التواصل الاجتماعي نانسي وزوجها بالقتل العمد لعاملهم البستاني السوري الجنسية.

واتهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نانسي وزوجها بالعنصرية والتمثيل بجثة العامل السوري.

وكتب الكاتب كاتب ساخر أمريكي من أصول سورية خريج جامعة هارفارد الأمريكية في تغريدة له على تويتر: "نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم صورهم الإعلام اللبناني ك ابطال لأنهم قتلوا العامل السوري الذي هضموا حقه وهو يعمل بستاني عندهم، قتلوه بكل عنصرية كونه سوري ومثلوا بجثته واطلقوا عليها 16 رصاصة، نانسي انت قاتلة وزوجك قاتل، للمغدور اولاد دمهم برقبتكم والله يفجعك بأولادك".

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ورد ناشط يدعي أبو عبد الرحمن بقوله: "رواية فيها غموض والموضوع أتوقعه تمثيلية للتغطية على السبب الحقيقي- معقول بستاني وبنفس المنزل ولا يعلم أنه توجد حراسة وتوجد كاميرات ويدخل البيت بوقت كل العائلة والحراس موجودين- عقلي مش هاضم سيناريو السرقة".

وكتبت يمنى العمري: "لا ينتهي الظلم في هذا العالم، الشاب السوري محمد حسن الموسى رحمه الله، الذي قُتل في بيت نانسي عجرم على يد زوجها فادي الهاشم- فعلاً إذا ما كنت مشهور وعندك انستغرام وتويتر بيضيع حقك بزمن الاستعراض والرخص، ونحنا الدراويش إلنا الله".