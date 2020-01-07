بالفيديو: والدة ليلى عبدالله في عيادة التجميل بطلب من ابنتها.. وهذا شكلها الجديد

كشفت لقطات عن أول ظهور لوالدة ليلى عبدالله، حيث اصطحبتها ابنتها النجمة اللبنانية المقيمة في الكويت إلى عيادة التجميل لكي تضيف بعض اللمسات إلى شكلها لتبدو أكثر شباباً وحيوية.

وكشف مقطع الفيديو الذي نشرته ليلى عبدالله عبر حسابها على “سناب شات” أنها ستخضع لإجراء “عيون القطة” التجميلي بسحب جفنيها إلى الخارج وملء الجفون السفلية بالقليل من الفيلر، أما والدتها فنصحتها الطبيبة بعمل شد لجوانب الوجه مع حقن القليل من الفيلر حتى يبدو مرفوعاً وليس ممتلئاً وذلك لإلغاء بروز عظام الوجنتين الجانبيتين، كما نصحتها أيضاً بالخضوع لإجراء “عيون القطة” مثل ابنتها.

وبالفعل خضعت الأم وابنتها للإجراءات التجميلية السريعة بدون تخدير، وفقط بالحقن، حيث أوضحت لهما الطبيبة أن النتيجة النهائية لن تظهر إلا قبل مرور بضعة أسابيع.

وكانت ليلى عبدالله قد اعترفت مؤخراً أنها تعيش قصة حب مع رجل من خارج الوسط الفني، مؤكدة أنه سبب التغير الأخير في حياتها وظهورها بإطلالات رائعة لأنه يساعدها في اختيار أزيائها وأفكار جلسات التصوير التي تخضع لها، لكنها أعلنت أنها لا تتعجل الزواج حالياً.