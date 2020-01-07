بالفيديو: زوج إلهام الفضالة على كرسي متحرك.. شاهدوا كيف تساعده على التنقل

أحدثت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو جديد لها لفت أنظار الكثير من القيمين على الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام”.

وظهرت في الفيديو وهي تسير في أحد الأماكن العامة إلى جانب ابنتها الصغرى وتقوم بدفع كرسي متحرك يجلس عليه زوجها.

وأشارت إلى أنها زوجة جيدة ولهذا تقوم بدفع كرسي زوجها وهو ما أثنى عليه الأخير. ولفتت إلى أنهم يتوجهون لحضور فيلم سينمائي.

وأطلق المشهد موجة واسعة من التعليقات وتساءل المتابعون عن سبب قيامها بذلك. وتذكر آخرون أن الزوج تعرض في وقت سابق لحادث سير مروع أدى إلى تحطم سيارته تماماً.

وكشفت الفضالة هذا في مقطع مصور عرضت فيه الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السيارة.