مريم حسين تتورط بمنشور “غير لائق” عن طلاق أصالة.. والمعلقون يتصدون لها!

نشرت الفنانة المغربية مريم حسين مقطع فيديو مثيرا للجدل عبر حسابها على “سناب شات”، ظهرت فيه وهي متأثرة وحزينة على أغنية بصوت أصالة نصري “ذاك الغبي” ، وكتبت: “هذا المقطع مني لأصالة بمناسبة طلاقها”! واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مريم حسين بالسخرية، إذ كانت أغلب التعليقات تنتقد تصرف النجمة المغربية وتتهمها بالتصنع والمبالغة ومحاولة لفت الانتباه. وقال آخرون إن تصرفها غير موفق إطلاقا ولا يدل على تعاطف إنما هو مجرد إثارة للجدل ليس إلا. وجاء في التعليقات: “نشكر مريم حسين على مساعدتها الرهيبة لأصالة، وسمعت أخبار تقول أن اصالة بعد هالمقطع صاحت من الضحك”.

وجاء في تعليق آخر: “ماله داعي هالحركات، أحس بس تبي تسوي شي يلفت الناس وخلاص”. وعلق آخر بالقول: “فاهمة غلط ترا مو تصوير مسلسل صراحة الواحد مايدري اش يقول تفشل تفشل”. وساندت العديد من الفنانات أصالة بعد خبر طلاقها يذكر منهن إليسا التي استقبل الجمهور كلامها بكل محبة.

وتحرص مريم حسين على استمرار حالة الجدل المثارة حولها بين الحين والآخر، وكان أقربها ظهور الفنانة المغربية ببطن ممتلئة كأنها حامل ليتضح بعد ذلك أنه مجرد مقلب مصور، يشار كذلك إلى أن مريم حسين قد انفصلت عن زوجها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل منذ نحو 3 سنوات بعد أن أكد أن سبب ارتباطه بها يعود لحملها قبل الزواج رغم إرادته، الأمر الذي أثار حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدثت مريم حسين عن خلافاتهما والتي أدت إلى انفصالهما، حيث أكدت أن لجوء فيصل لمواقع التواصل الاجتماعي للتحدث عن خلافاتهما، بدلا من حلها داخل المنزل، هو ما أدى لتفاقم الخلافات والوصول للطلاق.

وكانت أصالة أعلنت خبر انفصالها بشكل رسمي ونهائي عن زوجها الفنان والمخرج طارق العريان عبر منشور على حسابها الخاص في إنستغرام، وذلك بعد فترة طويلة من تداول العديد من الأنباء حول خبر الانفصال قبل أن تخرج أصالة لتحسم الجدل. وقالت نصري من خلال المنشور إنها انفصلت بشكل نهائي عن والد ابنيها “آدم وعلي”، مضيفة عبارة “بكل الحزن والأسف”، كما طالبت الجمهور بعدم الخوض في التفاصيل مراعاة لمشاعر ابنيها، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الكبير لعائلتها وأطفالها بالإضافة لعملها الذي تحبه. يذكر أن قضية طلاق أصالة، شغلت حديث المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي لفترة طويلة، وانشغل المتابعون بتحليل تصرفات أصالة والعريان منذ بداية انتشار الشائعات.