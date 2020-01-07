فيديو .. محمد رمضان مستوى تنظيم حفل الأفضل في مصر فاق توقعاتي

صرح النجم محمد رمضان، بأنه فخور من مستوى تنظيم حفل الأفضل إفريقيًا في مصر لاختيار أفضل عناصر لعبة كرة القدم على مستوى إفريقيا.

وقال رمضان: أنا سعيد جدًا أني أحضر حفل كاف، وخاصة أنه مقام على أرض مصر، وأنا ليا الفخر أني أكون موجود هنا، شئ فوق الخيال.

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جاء تصريح رمضان عبر عبر قناة أون

إي سبورت الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأضاف رمضان: هذة الدعوة جعلتني سعيدًا جدًا، لأن هذة الدعوة جاءت لي من قبل حفل الكاف، وذلك بعد أن حصلت على لقب أكثر نجم جماهيرًا في أفريقا، ولكني كنت أتمنى أن تأتي تلك الدعوة من مصر.

ومن ناحية آخرى يواصل النجم محمد رمضان في تصوير مشاهد مسلسله الجديد، والذي يحمل أسم البرنس، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد داش، أحمد وفيق، ريم سامي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، نور، أحمد زاهر، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان، دنيا، محمد حاتم، عبدالعزيز مخيون، حازم إيهاب، نجلاء بدر. ومن المقرر عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان 2020 المقبل.