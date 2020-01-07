فيديو وصور .. كتب كتاب محمود العسيلي على أمنية عبد المنعم

احتفل الفنان محمود العسيلي، الليلة، بعقد قرأنه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وذلك في محافظة الإسكندرية، وظهر العسيلي وأمنية، متألقين في عقد القرآن.
ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يناير الجاري،بإحدى الفنادق الكبرى، وبحضور باقة لامعة من نجوم الفن والإعلام، وبالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة.
يذكر أن الفنان محمود العسيلي طرح مؤخرًا كليب بعنوان انتي و أنا، وهو من إخراج إبراهيم حدرج، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، كما تخطى الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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