شاهد .. نانسي عجرم توجه رسالة لجمهورها بعد جريمة الفيلا

وجهت النجمة نانسي عجرم رسالة شكر، لجميع زملائها ومحبيها وجمهورها، وجاء ذلك، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات تويتر. وأعربت نانسي عن شدة حبها لهم، قائلة: بشكر كل شخص اطمن عني Advertisements وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر. وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر. يذكر أن النجمة نانسي عجرم طرحت مؤخرًا كليب بعنوان الحب زي الوتر، وهو من إخراج ليلى كنعان، والأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما كسر الكليب حاجز الـ11 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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