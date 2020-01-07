كريم فهمي يغازل زوجته-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​كريم فهمي​ صورة له برفقة زوجته دانيا البناوي، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر كريم من خلال هذه الصورة عن حبه الكبير لزوجته، اذ انه تغزّل بها وعلّق قائلا: "قلبك ممتلئ بالحب والحنان، يديكي دائمًا مهتمة، ‏أنا محظوظ لأنك زوجتي".‏

الجدير ذكره ان موقع الخليج 365 كان علم مؤخرا ان مسلسل "ملاك" لكريم فهمي قد توقف، وذلك بسبب عدم استخراج تصريح التصوير من الرقابة على المصنفات الفنية بعد ارسال السيناريو الى القائمين على الرقابة، وينتظر صناع العمل وصول اجازة الرقابة والتصاريح من أجل العودة للتصوير مرة أخرى خاصة أن التحضيرات ومعاينة أماكن التصوير تم الانتهاء منها منذ فترة.

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