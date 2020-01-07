علي ربيع يتلقّى هدية من هذا الشخص-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تلقّى الممثل المصري ​علي ربيع​ هدية من لاعب كرة القدم المصري ​محمد صلاح​، وهي عبارة عن قميصه في احد النوادي الرياضية المنتسب اليها.

ونشر ربيع صورة قميص محمد صلاح، وهو يسلم على الممثل المصري أوس ‏أوس، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: "الحمد لله مضيت مع نادي ليفربول مع أوس أوس"، مضيفا: "طبعا شكرا يا صلاح على الهدية دي والله أحلى ‏تي شيرت غالي عليا قوي، محمد صلاح الملك المصري".

ولاقت الصورة اعجاب العديد من المتابعين.

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