خاص الفن- هذه شروط محمد رمضان في حفلاته الغنائية.. ما يطلبه تعجيزي؟

ميرنا وليد - بيروت - في الفترة الماضية، عاش الفنان المصري ​محمد رمضان​ نشاطاً فنيًّا كبيراً، بعد أن اتجه الى الغناء في السنوات القليلة الماضية، وبعد أن حقق رمضان نجاحاً كبيراً في حفلاته الغنائية، قرّر وضع بعض الشروط من أجل إحياء حفلة له، من بينها أن تنقله طائرة خاصة هو وفريق عمله وهذا ما تم بالفعل في حفله في الرياض وأيضا في المغرب وهذا الإتفاق الذي اشترطه في حفل دبي المقرر أن يحييه مع سعد لمجرد.

أيضا يشترط رمضان الحصول على نحو مليون جنيه من اجل احياء حفلاً غنائياً.

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