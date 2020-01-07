يوسف الخال لـ بيار رباط: "الله يصبرك و يخلّيلك عيلتك"

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ عن حزنه لخبر وفاة شقيقة الاعلامي اللبناني ​بيار رباط​، اذ انه قدّم تعزيته له وكتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "ما في كلام بينفع مع هيك حزن و هيك خسارة.. الصلاة بصمت لروحها أقوى.. الله يصبّرك و يخلّيلك عيلتك".

وكانت توفيت أمس الاثنين بيا رباط، عن عمر يناهر 40 عاماً فقط، وبحسب معلوماتنا الاولية فقد توفيت الراحلة نتيجة ذبحة قلبية مفاجئة في دبي حيث كانت تعيش ولم تتم معرفة تفاصيل الدفن والعزاء حتى الساعة بسبب الاجراءات القانونية والطبية التي تتطلب الوقت من اجل نقل الجثة الى لبنان حيث ستتم الصلاة على الراحلة.

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