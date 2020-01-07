شاهدوا.. لقطات جديدة للسارق الذي دخل الى منزل الفنانة نانسي عجرم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 10:56 مساءً - حصلت الجديد على مقاطع فيديو للسارق الذي دخل إلى منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وقتل على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

هذه المقاطع التقطت من كاميرات المراقبة في منزل الفنانة في لبنان، وتوثق لحظة دخول السارق إلى المنزل حتى وصوله إلى داخله.