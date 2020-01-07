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كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 10:56 مساءً - نشر خالد علامة ابن الفنان اللبناني راغب علامة، على حسابه على “إنستغرام” صورة له برفقة والده التقطت أثناء وجوده برفقته في استديو برنامج المواهب The Voice.
وظهر في الصورة وهو يقف إلى جانب والده ويقدم له القهوة بنفسه. وتعليقاً كتب: “أطيب من هيك قهوة… ما في”.
وأعاد الفنان نشر الصورة نفسها مرفقاً إياها بالتعليق: “دقلي هالقهوة شو طيبة من إيدي” محققاً آلاف علامات الإعجاب منذ الدقائق الأولى بعد النشر.
وأشاد الكثير من المتابعين بعفوية الأب والابن وطرافتهما. ويشار إلى أن راغب لفت الأنظار مؤخراً بتعليقه على الحادثة التي شهدها منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
وكتب على حسابه على “تويتر”: “الحمدلله على سلامة الفنانة الصديقة نانسي عجرم وعائلتها من هذا الاعتداء على منزلها. الدولة اللبنانية مطالبة بالدفاع عن نانسي وعن غيرها من فنانين سفراء حقيقيين أسعدوا الانسان والوطن. حسنا فعل د. فادي بالدفاع عن عائلته.من واجب المسؤولين الاستشراس في الوقوف امام نانسي وعائلتها”.
كانت هذه تفاصيل خبر ابن راغب علامة يكشف صورة طريفة لهما من كواليسThe Voice… عفوية الأب والابن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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