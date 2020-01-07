بعد سن 57.. سلمان خان يريد إنجاب طفل

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

نجم بوليوود سلمان خان لم يختبر بعد فرحة أن يصبح أبًا وإنجاب أطفالًا، لكن يبقى ذلك أحد أمنياته الحقيقية التي لم يحققها على أرض الواقع.

كشف ممثل “بهارات” مؤخرا انه حريص جدا أن يصبح أبا ولديه أطفال، ولكن هذا لا يبدو وكأنه يحدث في أي وقت قريب. كان الفنان قد رح برأيه عند ولادة ابنة أخته أربيتا خان آيات شارما، والتي حدثت عن طريق الصدفة في عيد ميلاده 54.

في أثناء الاحتفال بعيد ميلاده مع وسائل الإعلام، شارك سلمان مشاعره حول أن يصبح خالًا مرة أخرى، وذكر ممثل Dabangg 3 أن معنى وأهمية يوم 27 ديسمبر قد تغيرا بالنسبة له تمامًا وإلى الأبد، وأنه لن يحتفل بعيد ميلاده بعد ذلك وحده.

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يقول نجم بوليود: “اليوم، لقد باركنا آيات ورأيت صورتها أول شيء في الصباح. هذا هو أفضل شيء. من اليوم، تغيرت أهمية 27 ديسمبر”.

كان عدد من رواد التواصل الاجتماعي، قد نشروا مقاطع فيديو عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تُظهر سلمان وهو يحتفل بميلاده وسط جمهوره ومحبيه، حيث يظهر وهو يقطع قالب الحلوى برفقة الطفل أهيل ابن شقيقته أربيتا خان Arpita Khan، على وقع أغنية الميلاد له.

كما حقق سلمان هذا العام نجاحًا كبيرا، إبان إطلاق فيلم، “Bharat” الذي فاق كل التوقعات أول أيام عرضه، بسبب نجاحه الكبير الذي حققه. حيث استطاع في يوم عرضه الأول، أن يحقق أكثر من ستة ملايين دولار أمريكي، ليُحطّم كل الأرقام القياسية الخاصة بإيرادات افتتاح أيّ فيلم هندي.