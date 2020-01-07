حقيقة اعتقال شاروخان في لندن على خلفية رفضه قانون هندي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تم استدعاء نجم بوليوود شاه روخ خان مؤخرًا بسبب صمته حيال مسألة الاحتجاجات على قانون تعديل المواطنة، وهو قانون يميز ضد المسلمين.

بينما كان العديد من جمهوره ومتابعيه يشككون في صمته، بدأ بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة صورة لملك بوليوود مع تعليق مضلل على صفحات Facebook.

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وفقًا لبعض منشورات Facebook التي تحمل صورته، فقد تم اعتقال شاروخان في لندن لمشاركته في الاحتجاجات ضد القانون التي اصدرته الحكومة الهندية ويتعلق بتعديل شروط المواطنة في البلاد.كما ظهر الفيديو على الإنترنت، حيث عبر المعجبون عن قلقهم بشأن مكان وجود الممثل.

وذكرت وسائل إعلام هندية الآن أن التحقيق في الادعاءات والصور التي يجري تداولها وجد أن تقارير اعتقال خان خاطئة. ووفقًا لـ India Today، تم التقاط الصورة التي يجري تداولها في عام 2012 عندما وصل خان إلى مكتب راديو BBC في لندن.

في وقت سابق من هذا الشهر، حث أحد كبار مخرجي بوليوود النجوم الثلاثة - شاروخان، وسلمان خان، وعامر خان - على كسر صمتهم بشأن قانون المواطنة الجديد الذي أثار أعمال شغب في الهند، قائلًا إن بإمكانهم التأثير على ملايين المعجبين.