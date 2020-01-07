ايشواريا راي تكشف اعتداء سلمان خان عليها بالضرب

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

​ايشواريا راي أجمل امرأة في العالم، بحسب ما أطلقت عليها وسائل الإعلام الهندية، والتي اشتهرت بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال العالم عام 1994، اتهمت النجم سلمان خان بضربها والاعتداء عليها جسديًا في مقطع فيديو قديم تم تداوله مؤخرا، وكانت الواقعة أثناء فترة علاقتهما العاطفية من سنين قبل زواجها.

كانت قصة إيشواريا راي التي عملت كعارضة أزياء قبل أن تظهر موهبتها التمثيلية، وسلمان خان قد حدثت منذ فترة طويلة، كما أنها تعد أحد فول تاريخ لوابوود التي لم ولن ينساها الجمهور حتى الآن.

بقي الثنائي معًا لمدة ثلاث سنوات، لكن بعض تلة المدة، فضلا الانفصال في عام 2002 بسبب تعرض الممثلة للاعتداء الجسدي على يد ممثل Dabangg. كما ظهر في الآونة الأخيرة، مقطع فيديو قديم على شبكة الإنترنت لأيشواريا، كانت تبدو فيه أنها تدافع عن قضية الاعتداء الجسدي.

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أكدت الممثلة في مقابلة سابقة أنها تعرضت للإيذاء الجسدي من صديقها السابق. “كان يتصل بي ويتحدث عن القمامة. كان يشك أنني كنت على علاقة مع بعض الزملاء من النجوم. كانت هناك أوقات كان فيها سلمان يقوم بالاعتداء جسديًا، لحسن الحظ كان لم يترك الضرب أي علامات، وكنت أذهب للعمل كما لو لم يحدث شيء”.

على الجانب الآخر، ادعى سلمان خان شيء مختلف. قال في لقاء سابق معه “أنا لم أضربها أبدًا، لكن كنت أؤذي نفسي. لقد ضربت رأسي بالجدار ولكني لا أستطيع إيذاء أي شخص آخر، لو كنت فعلت ذلك فهذا يعني أنه لا يوجد حب بيننا “.