أرجون كابور: 2019 أبكتني

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

نال النجم الهندي الشاب آرجون كابور مؤخرًا اعجاب واشادة متابعيه بعد أن شارك في وقت سابق بوست” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، تحدث فيه عن رحلته منذ بادياته في بوليوود وحتى الآن، حيث ظهر النجم لأول مرة في صناعة السينما الهندية في عام 2012 مع فيلم Ishaqzaade، الذي حقق نتائج جيدة آنذاك.

مع اقتراب العام الجديد سريعًا، تحدث النجم عن رحلته الخاصة، واستعرض إنجازاته الشخصية والمهنية، وكتب: “2019 علمتني بشكل جيد، ذكرتني ما هي حياة السفينة الدوارة. سافرت عشت ضحكت وبكيت، كان لدي بعض اللحظات المذهلة، وكان بعضها يكسر القلب”

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وتابع “شخصيا، أنا متحمس لدخول العقد الجديد.في بداية عام 2010، لم أكن معروفا للعالم، ولم يكن هناك في ذلك الوقت فرصة حقيقية متاحة أمامي. اليوم ونحن ننتهي من العقد قمت بتصوير 14 فيلم”.

ومضى يقول الفنان الشاب إن الضربات التي لم تقضي عليه، جعلته أقوى وأن الحياة سارت به رغم كل الظروف، واوصلته إلى ما هو عليه في الوقت الحاضر.

واختتم رسالته بتشجيع جمهوره ومتابعيه: “أنا أقول هذا لأي شخص يقرأ هذا الآن، لا تستسلم أبدًا أبدًا إلى الرافضين، كن مؤمنا بنفسك، ورسخ في اعتقادك فعل الأشياء التي تجعلك سعيدًا. لا تنصت إلى كلمات الرفض التي تؤثر عليك، وتجعلك مستسلمًا، لكن تجاوز ما يفكر فيه الجميع لأن إيمانك بنفسك شعور لا يصدق”.