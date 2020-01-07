ديبيكا بادكون تشيد بكانجانا رانوت بعد برومو فيلم «بانجا»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أشادت النجم الهندية ديبيكا بادوكون بـ البرومو الترويجي للفيلم الجديد “بانجا”، وذلك عقب اطلاقه مؤخرًا، كما أعربت عن إعجابها بأداء بطلة العمل الفنانة كانجانا رانوت وتمثيلها الرائع الذي أثار إعجابها.

كواحد من أكثر الأفلام المرتقبة لهذا العام، فيلم “تشاباك” الذي يقترب موعد عرضه بدور السينما، يبدو أن بطلته ممثلة “بادمافات” تلعب دورًا نشطًا في الترويج له، وعلى هامش إحدى هذه الأحداث الترويجية، سلطت ديبيكا الضوء على أهمية الفيلم الجيد، حيث أشادت بكانجانا ومهاراتها في التمثيل في مشروعها المقبل.

اعترافًا بالانطباع الأول للفيلم، قالت الممثلة البالغة من العمر 33 عامًا: “أشاهد الكثير من المقاطع الدعائية للأفلام مع فريقي وعندما يسمح وقتي بذلك، أشاهد هذه الأفلام كواحدة من الجمهور. البرومو الترويجي لفيلم بانجا أعجبني كثيرًا. بالنظر إلى هذه مقطع الفيديو المنشور وأداء كانجانا رانوت، يبدو أن هذا الفيلم سيكون جيدًا أيضًا. “

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وعن شقيقة ومديرة أعمال كانجانا، أعربت رانجولي تشاندر Rangoli Chandel أيضًا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تقديرها لتصريحات ديبيكا من خلال مشاركة رموز تعبيرية.

في السياق، يخرج فيلم ديبيكا الجديد “تشاباك” مجينا جولزار Meghna Gulzar، ويتناول الفيلم قصة على حياة إحدى الناجيات من الهجوم الحمضي، الفيلم من بطولة ديبيكا وفيكرانت ماسي في الأدوار المحورية. من المقرر أن يصدر الفيلم في 10 يناير 2020.