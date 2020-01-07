سهرة خاصة تجمع نجم بوليوود فارون دوان وخطيبته مع جاكلين فرنانديز

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

رحب فارون داوان، ممثل بوليوود، بالعام الجديد بأذرع مفتوحة من خلال إقامة ليلة في الهواء الطلق مع صديقته ناتاشا دلال وشريكته في أحدث أعماله السينمائية “جودوا 2”، الفنانة من أل سيرلانكي جاكلين فرنانديز.

الاحتفال بليلة رأس السنة في المنزل ليس أسلوب فارون لأنه قرر الخروج لتناول العشاء مع أصدقائه للاستمتاع بالمساء. لذا، شارك الممثل ور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، جمعت الثلاثي في احتفالاتهم.

قام ممثل Kalank، الذي كان يرتدي بدلة سوداء، بمشاركة بعض مقاطع الفيديو الخاصة باحتفالاته مع صديقته، كما قام بنشر مقاطع الفيديو الخاصة في المطعم.

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فيما شاركت جاكلين أيضًا في مقطع فيديو عن الاحتفالات التي يمكن فيها مشاهدة ممثلة Kick وهي تتشاجر مع فارون. كانت النجمة البالغة من العمر 34 عامًا تبدو رائعة في ثوب فضي متلألئ.

على جبهة العمل، يستعد فارون لعرض أحدث أعماله الفنية على الشاشات الفضية مع فيلمه القادم، Street Dancer 3D. يضم الفيلم، الذي أخرجه ريمو ديسوزا، أيضًا شرادا كابور ونورا فتحي. ومن المقرر أن يصدر بدور العرض السينمائي في 24 يناير 2020.

في هذه الأثناء، ستظهر قريبًا جاكلين في في فيلم جديد، بطولة بجانب جون أبراهام. الفيلم أيضًا من بطولة راكول بريت Rakul Preet وسيصدر في 14 أغسطس 2020.