هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها أحمد فهمي وأصدقائهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية هنا الزاهد بعيد ميلادها مع زوجها الفنان أحمد فهمي، بحضور شقيقه االفنان كريم فهمي وزوجته.

الحفل شهد حضور الفنان مصطفى خاطر وزوجته، بالإضافة إلى عدد من أصدقاء فهمي وهنا من خارج الوسط الفني.

وأطلت هنا الزاهد خلال الحفل بفستان أسود قصير مفتوح عند الصدر، والتقطت الكثير من الصور مع زوجها وحضور الحفل.

وكان أحمد فهمي وهنا الزاهد قد احتفلا بزفافهما أول سبتمبر الماضي، في حفل كبير بأحد الفنادق الكبرى ‏بالقاهرة بحضور عدد كبير من النجوم.

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وتعرضت هنا الزاهد لأزمة صحية بعد زواجها مباشرة وأثناء قضائها شهر العسل، حيث تعرضت لآلام شديدة في المعدة، وقالت إن زوجها جرى بها في الشارع ليصل بها إلى المستشفى.

الفنانة المصرية تعرضت بعد ذلك لأزمة نفسية شديدة بعد وفاة الفنان طلعت زكريا، زوج والدتها السابق، والذي كانت تعتبره بمثابة والدها.

يذكر أن الفنان أحمد فهمي تزوج مرتين قبل الفنانة هنا الزاهد، حيث ارتبط أولا بشهد رمزي، شقيقة الفنان شريف رمزي، والتي انفصل عنها بعد ذلك ليتزوج من منة حسين فهمي، وانفصل عنها أيضا.

علاقة هنا بفهمي كانت غير متوقعة للجمهور، وخاصة أن قصة حبهما بدأت سريعا بعد طلاقه من منة حسين فهمي.