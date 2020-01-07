شام ابنة أصالة: الخيانة سبب الانفصال بين والدتى وطارق العريان

الثلاثاء 7 يناير 2020

أصالة و شام الذهبى

أثارت أصالة ضجة كبيرة بعد إعلان انفصالها عن طارق العريان، ودخلت ابنتها شام الذهبى تدعمها بكلمات.. وكتبت فى التعليق التى تركته لها أن الانفصال سببه الخيانة، وجاء التعليق كالتالى: "لقد وقفنا دائما وتغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة! نحن دائرة من الحب والدعم لبعضنا البعض، وسوف نكون قادرين على النهوض مرة أخرى".



وأكملت شام،"هذا مجرد اختبار لإظهار طبيعتك الحقيقية.. مقاتلة، إمرأة مصنوعة من الفولاذ، امرأة وقفت أمام كل الأمراض و الألم، والخيانة، وهذه الظروف حولتك إلى ألماس أكثر إشراقًا بدلاً من أن تتحولى إلى ضحية، سأكون دوما ابنتك الفخورة بيكى".

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وأعلنت الفنانة أصالة أمس الاثنين، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

و بعد ساعات من إعلان أصالة انفصالها ، كتب المخرج طارق العريان عبر حسابه على أنستجرام" :"لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائمًا ، والدة أطفالي إلى الأبد".

وكانت أصالة قد تحدثت فى أكثر من مناسبة عن هذه الشائعات، ولكن بشكل لا يؤكد المعلومة أو ينفيها، حيث طالبت وسائل الإعلام أن تبتعد عن الحياة الخاصة، فى الوقت نفسه كانت ابنتها "شام" تنشر دائما أغانى عن الخيانة والهجر عبر حسابها عن مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما عزز فكرة أن والدتها انفصلت عن زوجها.

وفور انشار أخبار انفصال أصالة عن طارق العريان، تصدر هاشتاج "طلاق أصالة"، ترند تويتر وحرص عدد من المتابعين على السوشيال ميديا على التعاطف مع الفنانة اصالة، وطالب البعض بعدم التدخل فى الحياة الخاصة للفنانة اصالة.