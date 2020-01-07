"أسوان لأفلام المرأة" يكرم 3 من صانعات السينما المصرية

اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 3 من صانعات السينما المصرية، لتكريمهن في حفل ختام المهرجان الذي سيعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير 2020.



وأوضحت إدارة المهرجان أن المكرمات هن المنتجة ناهد فريد شوقي، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النتيجاتيف ليلى السايس، لحرص المهرجان على الاحتفاء سنويا بصانعات السينما المصريات والعاملات خلف الكاميرا.

وتمتلك ناهد فريد شوقي تاريخا طويلا مع الإنتاج السينمائي، حيث ورثت حب السينما عن والدها الفنان المصري الراحل فريد شوقي، وعملت خلال مشوارها كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في العديد من الأعمال الفنية، وقدمت عبر مشوارها كمنتجة العديد من الأفلام المهمة، منها "امرأة آيلة للسقوط" بطولة يسرا وإخراج مدحت السباعي، و"هيستريا" بطولة أحمد زكي وإخراج عادل أديب، و"من نظرة عين" بطولة منى زكي وإخراج إيهاب لمعي.



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ويحتفي المهرجان أيضا بالمونتيرة رحمة منتصر، وهي حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم المونتاج عام 1965، ثم دبلوم معهد السينما بلندن عام 1971، وتعمل حاليا أستاذة للمونتاج بالمعهد العالي للسينما، حيث تقوم بتدريس مواد نظريات المونتاج وحرفية المونتاج ومونتاج الفيلم التسجيلي وتحليل أفلام، كما قامت بتدريس المونتاج بمعهد التلفزيون وقصر السينما والمركز الثقافي الفرنسي.



وعملت رحمة منتصر كمونتيرة في العديد من الأفلام الوثائقية والروائية، منها "جيوش الشمس" إخراج شادي عبدالسلام، و"سرقات صيفية" إخراج يسري نصر الله، و"المواطن مصري" إخراج صلاح أبوسيف، و"يوم مر ويوم حلو" و"إشارة مرور" إخراج خيري بشارة، و"شحاذون ونبلاء" للمخرجة أسماء البكري، و"البحث عن سيد مرزوق" إخراج داود عبدالسيد.



ويكرم المهرجان أيضاً مونتيرة النيجاتيف ليلى السايس، وهي من أهم مونتيري النيجاتيف في السينما المصرية، حيث قدمت ما يزيد عن ٢٥٠ فيلما روائيا طويلا حتى الألفية الجديدة، كما تعاملت مع مخرجين من أجيال مختلفة مثل بركات، عاطف سالم، حسن الإمام، أحمد ضياء الدين، ثم أشرف فهمي، نادر جلال، محمد عبدالعزيز ، ثم جيل الواقعية الجديد كمحمد خان وأحمد يحيى، ثم جيل الألفية الجديدة كوائل إحسان، وشريف مندور، وأحمد عواض، وأمير رمسيس، كما أنتجت عددا من الأفلام، وكان باكورة إنتاجها "وقيدت ضد مجهول" وهو العمل الأول للمخرج مدحت السباعي.



ومن الأعمال التي قدمتها ليلى السايس كمونتيرة نيجاتيف "امرأة سيئة السمعة، بمبه كشر، بديعة مصابني، فيفا ظلاطه، دقة قلب، نبتدي منين الحكاية، امرأة من زجاج، مع حبي وأشواقي، خلي بالك من جيرانك، لا يزال التحقيق مستمرا، الشيطان يعظ، طائر على الطريق، قهوة المواردي، ٤٢٤، رجب فوق صفيح ساخن، النصابين، نساء خلف القضبان، رمضان فوق البركان، قدارة، موعد مع الذئاب، معلش إحنا بنتبهدل، بوشكاش، كتكوت، بيت الخلود، جولات حرة، رحلة الأسرار، الوليمة".



يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة المصرية، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين في مصر، وسيكرم في حفل الافتتاح النجمة نيللي كريم والنجمة القديرة رجاء الجداوي.

