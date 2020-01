براد بيت: حياتي الشخصية أشبه بكارثة

سخر الممثل الأمريكي براد بيت من تقلبات حياته الشخصية مؤخراً، على هامش فوزه بجائزة أفضل ممثل بحفل جولدن جلوب الأخير، عن فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود Once Upon Time in Hollywood".

ووفقا لموقع "فيلم نيوز" البريطاني، مازح براد بيت الجمهور بقوله "أنا أشبه بمقلب قمامة حالياً، فحياتي الشخصية أشبه بكارثة، لذلك أحاول دائماً التهرب من مصوري الباباراتزي، وأحيانا أنجح في ذلك، لكني لن أكشف حيلي".





وتأتي تعليقات براد بيت في أعقاب انفصاله عن زوجته السابقة أنجلينا جولي، وصراع الاثنين على حضانة الأطفال، في الوقت الذي أعلن فيه عن سعيه جدياً للبحث عن علاج لإدمانه تناول الكحول.

من جانبه، علق الممثل ليوناردو دي كابريو، زميل "بيت" في فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود"، أن حياة "بيت" مليئة بالإثارة، وأن عليه ألا يقلق من مصوري فضائح المشاهير، لأنهم سيحصلون على ما يريدون بطريقة أو بأخرى.

وتحدث براد بيت عن إدمانه السابق للكحوليات، ولجوئه لها بعد انفصاله عن "جولي" عام 2016، بقوله "كنت أعتبرها مهربا وملجأ، لكني أنظر إليها الآن وأدرك أني فعلت أشياء سيئة كثيرة، لقد كان الأمر مؤلماً".

وتابع "أحب أن أفكر الآن في أن كل ما حدث كان لسبب ما، وتوقفت عن تأنيب نفسي منذ فترة، وأصبحت أفكر أن الأمر برمته انتهى، ولا داعي للتفكير في الماضي".

وأكد "بيت" أنه لا يلوم نفسه على الإطلاق، ويقدر بشدة الأخطاء التي قام بها في الماضي لأنه تعلم منها، وفي النهاية لا يمكنك أن تصل للحكمة الكافية بدون تجارب وأخطاء".