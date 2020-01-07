القاهرة – لايف ستايل
كشفت النجمة أصالة عن أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم شامخ، حيث نشرت برومو الكليب عبر حاسبها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ومن المقرر عرضه يوم الخميس الموافق 9 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قناة أصالة الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
يذكر أن النجمة أصالة طرحت مؤخرًا ألبومًا بعنوان في قربك، ويضم الألبوم على 10 أغاني، من بينها: جابوا سيرته، جدًّا جدًّا، حاجة ماتخصكش، حيطة سد، سابوك، يوم يومين، كما حققَّ الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بجميع الأسواق والمتاجر الإلكترونية.
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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تزيح الستار عن أولى كليباتها في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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