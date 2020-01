شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليون دولار إيرادات Bombshell لـ تشارليز ثيرون ونيكول كيدمان بعد 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الدراما والسيرة الذاتية Bombshellإلى 25 مليونا و67 ألف دولار أمريكى، وذلك منذ طرحه في 13 ديسمبر من العام الماضى، الفيلم الجديد من بطولة الثلاثى تشارليز ثيرون، نيكول كيدمان، مارجو روبى، وإنتاج شركة Lionsgate، ويشارك فى بطولته بجانب تشارليز ثيرون نيكول كيدمان، مارجو روبى، جون ليثجو، أليسون جاني، مالكولم ماكدويل، كيت ماكينون، كوني بريتون، ليف هيوسون، بريجيت لوندي باين، روب ديلاني، مارك دوبلاس.

فيلم Bombshell يدور حول رئيس شبكة فوكس نيوز روجر آيلز Roger Ailes، الذى تم طرده بعد مزاعم بالتحرش الجنسى من العديد من النساء، ومصادفات مقابلته مع مجموعة من النساء، والأجواء السامة التي حدثت في الشبكة.

من جانب آخر تشارك مارجوت روبي في فيلم الأكشن المنتظر Birds of Prey وتشاركها البطولة مارى إليزابيث وينستيد، إيوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزى بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصالها عن Joker، تنضم Harley Quinn إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntressReneeو Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

كما أعلنت شركة Lionsgate عن وجود 3 أفلام أخرى لتكملة سلسلة أفلام Has Fallen، التي بدأت بـ فيلم Olympus Has Fallen، وطرح في عام 2013، ومن ثم تم طرح فيلم London Has Fallen، في عام 2016، ثم الجزء الثالث من السلسلة Angel Has Fallen الذى طرح في 23 أغسطس من العام الجارى.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، أن الحزء الثالث من السلسلة حقق إيرادات وصلت إلى 133 مليون و 365 الف دولار منذ طرحه في أغسطس الماضى، وبذلك يصبح مجموع الثلاث أفلام من السلسلة أكثر من 500 مليون دولار في شباك التذاكر العالمية.