جوكر يتفوق على Irishman بـ 11 ترشيح مقابل 10 في ترشيحات bafta

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب يومين فقط من حصوله على جائزة أفضل ممثل فى حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب"، وأفضل موسيقى تصويريه، استطاع فيلم "جوكر"، أي يحصد 11 ترشيحا لجوائز بافتا السينمائية البريطانية ليتصدر بذلك السباق إلى هذه الجوائز.

فيلم جوكر، تقدم على فيلم "nIrishma"، بترشيح واحد فقط، حيث حصد فيلم المخرج مارتن سكورسيزي وفيلم once upon a time in hollywood، للمخرج كوينتن تارناتينو 10 ترشيحات لكل منهما.



وينافس على جائزة أفضل فيلم في مسابقة "بافتا"، أفلام جوكر، و Irishman، و once upon a time in hollywood، و1917، و Parasite.

وعلى جائزة أفضل مخرج، كل من سام منديس "1917"، ومارتن سكورسيزى "The Irishman"، وتود فيليبس "Joker"، وكوينتين تارانتينو "Once Upon a Time in Hollywood"، وبونج جون هو "Parasite"

وكان تود فيليبس، مخرج فيلم "الجوكر"، قد نفى قبل عدة أسابيع تقديم جزء ثان من حتي الآن، لافتا أن بعض التقارير الصحفية التى أدعت ذلك لا تستند على معلومة صحيحة.

وأكد فيليبس أنه لم تجر أية اجتماعات أو اتفاقات مع المديرين التنفيذيين في شركة الإنتاج "وارنر براذرز" بشأن فيلم "الجوكر2"، أو مع كاتب السيناريو سكوت سيلفر، أو بطل الفيلم، الممثل الأمريكي واكين فينيكس،فى تصريحات له لموقع "the play list".

وتابع :"لم نجر أى محادثات جادة حول الموضوع ولكن يمكن فى المستقبل تقديم جزء ثاني بعد تحقيق مليار دولار في شباك التذاكر العالمي

ودخل فيلم "الجوكر"، المستوحى عن قصص "دي سي" الهزلية التاريخ، بكونه أصبح رسميا أول فيلم "للكبار فقط" بحقق مليار دولار في الإيرادات العالمية، كما أنه أصبح أكثر فيلم "للكبار فقط" محقق لإيرادات شباك التذاكر.