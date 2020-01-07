شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد لمحاولة السطو المسلح على منزل نانسى عجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إخلاء سبيل زوج النجمة اللبنانية نانسى عجرم، الدكتور فادى هاشم، تحدثت نانسى عبر تويتر وطمأنت جمهورها عليها وعلى أبنائها وزوجها، حيث قالت: "بشكر كل شخص اطمن علي وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر". وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو جديد لمحاولة سرقة منزل نانسى عجرم، يظهر فيها تفاصيل جديدة لمحاولة السطو المسلح.

وكانت المدعية العامة فى محكمة الاستئناف بمنطقة جبل لبنان قررت اليوم إخلاء سبيل الدكتور فادى الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، على خلفية التحقيقات فى مقتل اللص الذى اقتحم منزلهما منذ أيام، إثر تبادل إطلاق نار.

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وكان القانون اللبناني حدد حالات الدفاع الشرعى عن النفس، وعرفه بأنه كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرّض غير محقّ ولا مثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، ويعتبر الدفاع المشروع حقًا موضوعيًا مطلقًا مقرّرًا لجميع الأفراد، يبيح لهم ارتكاب الجريمة استثناءً على الأصل العام الذي يمنعها، وذلك لدرء الأخطار التي تهدّدهم عند استحالة اللجوء إلى الأجهزة المختصة لاستيفاء الحق أو لمنع وقوع الضرر، وذلك تغليبًا لمصلحة المعتدى عليه على مصلحة المعتدي الذي أهدر حماية القانون وانتهك قواعده.

وأورد المشرع اللبنانى فى المادة 563 من قانون العقوبات الحق فى الدفاع المشروع عن طريق حالتين حتى لو اقتضت الظروف قتل المعتدي، وهما الدفاع بالقوة ضد السارق بعنف، حيث أنه يعد من قبيل الدفاع من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة أو النهب، أن يفاجأ صاحب المال بلص يحمل سلاحًا أثناء الشروع في السرقة، فيقدم صاحب المال على الدفاع عن طريق قتل السارق أو إيذائه. فالسرقة في الأصل لا تبيح القتل، لكن خشية استعمال السارق للعنف وما يترتب عليه من أخطار شديدة، أبيح لصاحب المال أن يرتكب القتل دفاعًا عن ماله.