شكرا لقرائتكم خبر عن استقبلوهم بالزغاريد .. أول فيديو من حفل عقد قران العسيلى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمود العسيلى وعائلته، بعقد قرانه مساء اليوم، على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وذلك بمدينة الإسكندرية.

ونشرت أمنية عبد المنعم، زوجة العسيلى، على انستجرام مجموعة من الصور والفيديوهات من حفل عقد القران، حيث ظهرا بعد لحظات من عقد القران، والحضور يقومون بتهنئتهما.



العسيلى وزوجته



أثناء حفل عقد القران



عقد قران العسيلى

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من عقد القران

وكان النجم محمود العسيلى، قد خص ”الخليج 365” بإعلان خبر استعداده لعقد قرانه على خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، اليوم في الإسكندرية، على أن يقيم حفل الزفاف يوم الجمعة المقبل خلال ندوته باليوم السابع، كما روى فى الندوة تفاصيل قصة الحب التى جمعته بخطيبته أمنية منذ أول لقاء جمعهما، والصفات المشتركة بينهما والتى جعلته يقرر الارتباط بها

وكان العسيلي، قد حرص على مشاركة جمهوره خطته للعام الجديد، والخطوات التى سيتبعها فى 2020، ونشر مجموعة من الصور له من كواليس حفلته التى أحياها فى رأس السنة، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، وكتب "قرارات جديدة للعام، كن لطيفاً وممتعاً، وافعل ما يجعلك سعيدًا، ولا تنظر إلى الوراء، وكل عام وأنتم بخير".