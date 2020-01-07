محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر تغريدة يرد به على سؤال أحد متابعيه عن توقعه للفائزين بجائزة الأفضل في حفل الكاف الذي سيقام بعد قليل.
وكتب الحلفاوي: "أفضل لاعب محترف مانيه، أفضل لاعب داخل القارة ؟ أفضل موهبة: حكيمي، أفضل منتخب: الجزائر، أفضل مدرب :جمال بلماضي".
وتابع، في تغريدة أخرى: "وطبعا أتمنى صلاح أو طارق.. ولكن إنجازات فرق المنافسين الآخرين ترجح كفتيهما.".
وتستضيف الغردقة، حفل أفضل لاعب إفريقي 2019، ويتنافس على حصد الجائزة الثلاثي ساديو ماني، ومحمد صلاح نجمي ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.
كما يتنافس الثلاثي طارق حامد، ويوسف بلايلي، وأنيس البدري، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، والثلاثي جمال بلماضي، ومعين الشعبانى، وأليو سيسيه على جائزة أفضل مدرب.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل إعلانها.. الحلفاوي يكشف اختياراته للأفضل في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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