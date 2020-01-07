فيديو| بكاء ونفسها ترجع بحاجة "بومبة".. أبرز أحداث حلقة نبيلة عبيد في صاحبة السعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في حلقة مملوءة بالـ"نوستالجيا"، حلت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر DMC، وتحدثت عبيد خلال اللقاء عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياتها الفنية والشخصية سواء في الماضي أو في وقتنا الحالي.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز تلك التصريحات وما حدث بالحلقة:

- بكت نبيلة عبيد في الدقائق الأولى من الحلقة، خاصة بعد مقدمة "إسعاد" عنها، التي أثنت فيها على تربعها عرش الفن لسنوات طويلة، وهو ما دفعها للبكاء قائلة: "أنا مش عارفة أقولك ايه، أنا جسمي قشعر، وكلامك عني طالع من القلب، ومبسوطة أوي إني معاكي".

- تحدثت نبيلة عبيد عن بدايتها الفنية، وقالت إنها عندما كانت طالبة في المرحلة الثانوية حين قابلت المخرج الكبير عاطف سالم، وأخبرته بأنها تريد دخول مجال التمثيل، وشاركت بدور صامت في فيلم "مفيش تفاهم" مع سعاد حسني، ووافقت على الفور.

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- وأكدت نبيلة عبيد أنها لفتت الأنظار إليها ومن ثم عرض عليها دور "رابعة العدوية"، وجسدت الدور بعدما اجتازت الاختبارات واتخاذ موافقة كوكب الشرق "أم كلثوم"، التي قدمت الأغاني بالفيلم، لذا شعرت بالسعادة بعدما وافقت الأخيرة، وأخبرتها بموافقتها الفنانة الراحلة آمال فهمي.

- قالت نبيلة عبيد إنها تعمدت الابتعاد عن الفن، الفترة الماضية، رغبة في العودة بشكل أفضل وأقوى، مشيرة إلى أن غيابها أثار تساؤلات الجمهور.

- قالت إنها ترحب بأي عمل فني تاريخي، مضيفة: "نفسي أرجع بعمل حلو يعمل (بومبة) كدا، وحاجة غريبة متكنش اتعملت قبل كدا".

- أكدت أنها تزوجت من المخرج عاطف سالم قبل فيلم "رابعة العدوية"، وكانت في الصف الأول الثانوي حينذاك.