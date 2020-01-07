محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان رامي يوسف مقاطع فيديو وصورا، عبر خاصية "الاستوري"، على حسابه بموقع "إنستجرام"، خلال تواجده بمطار نيويورك. وكشفت الفيديوهات عن فتح موظفة بالمطار صندوق جائزة الجولدن الجلوب، التي حصل عليها، لالتقاط صور معها. وحصل رامي على جائزة أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني عن مسلسه "Ramy" في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب 2020.

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال وجوده بالمطار.. موظفة أمريكية تلتقط صورًا مع جائزة رامي يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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