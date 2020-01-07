منى هلا تنشر صورة من كواليس "ليالي الشمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة منى هلا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الجديد "ليالي الشمال". وعلقت منى على الصورة: "من مسلسل ليالي الشمال، اللي بيتصور دلوقتي في السويد". مسلسل "ليالي الشمال" تدور قصته حول اللاجئين السوريين في أوروبا، وهو من تأليف وإخراج عماد النجار، وبطولة باسم مغنية، فراس إبراهيم، مازن معظم، زيد السيد، ليث مفتي.

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