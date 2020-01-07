بعد إخلاء سبيل زوجها.. نانسي عجرم تعلق على أزمتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلق بها على أزمتها الأخيرة، بعد إخلاء سبيل زوجها.

وكتبت نانسي: "بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر".

Advertisements

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للاقتحام فجر الأحد الماضي، من قبل أحد الأشخاص بغرض السرقة، حسب التحقيقات الأولية.

وأشارت التحقيقات إلى أن زوجها فادي الهاشم قتل الجاني في حالة دفاع عن النفس وعن أسرته، بعد التأكد من مهاجمة السارق للمنزل وهو مسلح، وأفرجت السلطات عن زوجها، اليوم.