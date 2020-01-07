في حوار لـ"فوج".. ابنة أصالة تتحدث عن مدى تأثرها بوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أجرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة، حورا مع مجلة "Vogue Arabia"، للحديث عن مدى تأثرها بوالدتها، وكيف تأثرت بحياتها الفنية؟
وقالت شام، عن والدتها، حسب منشور للمجلة عبر صفحتها على إنستجرام، ترويجا للحوار: "مهما نضجت يبقى هذا الرابط القوي بيني وبين والدتي، تختزل الصور كم الحب الذي يجمعنا".
والتقت مجلة فوج فى عدد يناير الجاري، مع 3 من بنات النجمات، وهم: تيا ديب ابنة نوال الزغبي، وصوفى العبدول ابنة ديانا حداد، وشام الذهبي ابنة أصالة، لاستكشاف كيفية تأثر بنات النجمات بحياة أمهاتهن في العالم العربي؟
واعلنت أصالة رسميا، امس الاثنين، قرار انفصالها، بـ"انستجرام": "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عن والد أبنائي (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتى هلكت ومشاعر أولادى.
كما نشر طارق العريان صورة تجمعه بأصالة بـ":إنستجرام": "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحب هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد.
وتلقت أصالة الكثير من الدعم سواء من متابعيها عبر الموقع أو من الفنانين الذين تمنوا لها الأفضل خاصة بعد الانفصال.
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