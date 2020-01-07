محمد عبدالرحمن وويزو يهنئان محمد أنور بعيد ميلاده والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان محمد عبدالرحمن، الشهير بـ"توتا" والفنانة ويزو، صديقهما الفنان محمد أنور بعيد ميلاده الـ31، الموافق اليوم 7 يناير.

ونشر عبدالرحمن صورة تجمعه بأنور، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا صاحبي، وعقبال مليون سنة يارب ودايما مبسوط وناجح يارب".

وعلق الفنان محمد أنور :"وأنت طيب ياحبيب القلب يا غالي".

فيما نشرت ويزو صورة تجمعها بأنور من كواليس عروض مسرح مصر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا أنور، يا جميل ربنا يسعدك ويحققلك كل اللي بتتمناه يا عسل".

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وعلق الفنان محمد أنور: "وإنتي طيبة يا ويزو يا عسل".

ويحتفل الفنان محمد أنور بعيد ميلاده الـ31، اليوم، إذ إنه من مواليد 7 يناير عام 1989.

واختتم فريق مسرح مصر، 30 نوفمبر الماضي، آخر عروضه المسرحية في موسمه الأخير بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

"مسرح مصر" يضم كوكبة من النجوم الشباب، وهم علي ربيع، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أنور، حامد الشراب، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن، ويزو.