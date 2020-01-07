صور| ياسمين صبري وإدوارد في كواليس "فرصة تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان إدوارد صورًا تجمعه بأبطال مسلسل "فرصة تانية"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابه بوقع "إنستجرام". وعلق إدوارد على الصور: "مسلسل فرصة تانية، بطولة القمر ياسمين صبري، وإخراج مرقس عادل". مسلسل "فرصة ثانية" تخوض من خلاله ياسمين صبري بطولتها المطلقة الثانية، إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة: أحمد مجدي وإدوارد وهبة عبدالغني.

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