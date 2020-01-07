بالفيديو: للمرة الأولى سارة الودعاني تظهر برفقة زوجها

نشرت خبيرة الجمال سارة الودعاني على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو قصيراً لها جذب اهتمام عدد كبير من المتابعين. وظهرت فيه للمرة الأولى برفقة زوجها إلا أنها حرصت على إخفاء وجهه واكتفت بالتعليق عليه: “فقرة اختياراتي اللي ماتعجبه للأبد”.

ومنعت الخبيرة خاصية التعليقات إلا أن المتابعين تمكنوا من إبداء آرائهم بعدما استعادت الفيديو بعض الحسابات الناشطة على التطبيق.

وأعرب الكثيرون عن استغرابهم إخفاء وجه زوجها حتى الآن متسائلين عن سبب ذلك.

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